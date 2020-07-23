По мнению The EurAsian Times, Россия обыграла США на рынке вооружений Индии

23.07.2020, 17:06, Разное

The EurAsian Times опубликовало статью о состоянии дел на рынке вооружений Индии. По мнению экспертов издания, РФ смогла обыграть США на рынке военной сферы.

Как пишет «Политэксперт», индийские власти предпочитают сотрудничество с Москвой, чем с представителями Соединенных Штатов. Так, совсем недавно министерство обороны Индии договорилось о закупке у Москвы военных истребителей Су-30МКИ и МиГ-29. Кроме того, из-за обострения на границе с КНР, ускорены поставки зенитных комплексов С-400. Сейчас можно говорить о порядка 90% российских вооружений и оборудования на балансе индийских ВВС. При этом военно-воздушные силы укомплектованы ими на 60%, а на флоте каждая четвертая единица – разработка российских военных инженеров.

Несмотря на то, что власти страны признают зависимость от военпрома России, эта тенденция не уменьшается, и объемы экспорта до сих пор превышают 9,3 миллиарда долларов США. Причиной такой ситуации называется хорошая информированность относительно взаимных потребностей. Также российское оружие, техника, боеприпасы и комплектующие считаются очень надежными. Кроме того, многие произведенные в РФ технологии не имеют аналогов у конкурентов. Например, единственные субмарина, ядерная сверхзвуковая ракета и авианосец, состоящие на вооружении ВС Индии, созданы в сотрудничестве и под руководством российских специалистов.

Американские же технологии в основном ограничиваются вертолетами Apache и Chinook, гаубицей M777, штурмовиками и самолетами-транспортировщиками C-130J и Boeing C-17. Расширить сотрудничество с Индией Вашингтон может только, если пойдет на компромисс в отношении России, которая обыграла США на местном рынке вооружений, уверены индийские эксперты.