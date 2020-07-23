 

По мнению The EurAsian Times, Россия обыграла США на рынке вооружений Индии

23.07.2020, 17:06, Разное

The EurAsian Times опубликовало статью о состоянии дел на рынке вооружений Индии. По мнению экспертов издания, РФ смогла обыграть США на рынке военной сферы.
Как пишет «Политэксперт», индийские власти предпочитают сотрудничество с Москвой, чем с представителями Соединенных Штатов. Так, совсем недавно министерство обороны Индии договорилось о закупке у Москвы военных истребителей Су-30МКИ и МиГ-29. Кроме того, из-за обострения на границе с КНР, ускорены поставки зенитных комплексов С-400. Сейчас можно говорить о порядка 90% российских вооружений и оборудования на балансе индийских ВВС. При этом военно-воздушные силы укомплектованы ими на 60%, а на флоте каждая четвертая единица – разработка российских военных инженеров.

Несмотря на то, что власти страны признают зависимость от военпрома России, эта тенденция не уменьшается, и объемы экспорта до сих пор превышают 9,3 миллиарда долларов США. Причиной такой ситуации называется хорошая информированность относительно взаимных потребностей. Также российское оружие, техника, боеприпасы и комплектующие считаются очень надежными. Кроме того, многие произведенные в РФ технологии не имеют аналогов у конкурентов. Например, единственные субмарина, ядерная сверхзвуковая ракета и авианосец, состоящие на вооружении ВС Индии, созданы в сотрудничестве и под руководством российских специалистов.

Американские же технологии в основном ограничиваются вертолетами Apache и Chinook, гаубицей M777, штурмовиками и самолетами-транспортировщиками C-130J и Boeing C-17. Расширить сотрудничество с Индией Вашингтон может только, если пойдет на компромисс в отношении России, которая обыграла США на местном рынке вооружений, уверены индийские эксперты.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Заговор против герцогини и безразличие родственников: друзья принца Гарри и Меган Маркл о причинах их переезда в США

19.05 / Личное: Свадьбы не будет

03.07 / Первый выход за долгое время: Анджелина Джоли с дочерью на шопинге в Лос-Анджелесе

22.07 / Певица Ханна комплексовала из-за своей талии и носа

06.07 / Лондон ввел санкции против 25 россиян за нарушение прав человека

15.07 / Живой концерт и узкий семейный круг: принцесса Швеции Виктория отметила день рождения во дворце Соллиден

07.06 / Оголившаяся Орлова возбудила народ

28.06 / Мнение: Ирредентизм в Европе, претензии к России и претензии к Китаю

17.01 / Мнение: Отечественная оборонка — внешний лоск или реальная сила?

27.05 / Путина вызвали в суд после иска заболевшего пневмонией экс-губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска