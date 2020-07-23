Вакцину от коронавируса на третьем этапе опробуют на 1,6 тыс. добровольцев

23.07.2020, 17:06, Новости дня

На третьей фазе исследований двух форм вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, привьют около 1,6 тыс. добровольцев, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что после того, когда завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет у этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, сегодня эксперты планируют, что это будут минимум 800 человек на каждую форму выпуска (жидкая и лиофилизированная формы вакцины). И эти пациенты <…> также получат вакцинацию, и параллельно начнется масштабирование производства, наиболее подверженным риску группам также будет предложено право вакцинации», – передает ТАСС слова Мурашко.

Он пояснил, что по результатам исследований организуют масштабное производство, планируется, что это произойдет уже в этом году. В первую очередь будут провакцинированы медработники и те, кто сталкивается с заболевшими людьми чаще всего.

«По вакцине, которая прошла первый этап исследования и второй этап исследования на добровольцах, а также показала хорошие результаты формирования иммунитета и насколько это стойкий по времени иммунитет, все эти люди будут находиться также под наблюдением последующим», – добавил Мурашко.

Министр также отметил, что стимулирующие выплаты медработникам идут в штатном режиме.

«Мы наблюдаем за тем, как развивается [ситуация], фиксируем каждый случай заболевания в Российской Федерации, поэтому в зависимости от того, как будет развиваться дальше, будет приниматься решение», – сказал он.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее в четверг заявил, что Москва приступит к вакцинации населения, как только появится вакцина от коронавируса.

Ранее директор института Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.

18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, которая была создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний.