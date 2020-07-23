Удар Макрона мячом в голову подростка сняли на видео

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23.07.2020, 17:06, Новости дня

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе игры в футбол с молодежью в замке Шамбор пнул мяч, который попал в голову одного из подростков, инцидент попал на видео.

Макрон прибыл в Шамбор 22 июля, он принимал участие в программе для молодежи, не имеющей возможности для отдыха где-нибудь, передает РИА «Новости».

Во время игры президент Франции случайно попал мячом в голову одному из игроков, видеозапись происшествия опубликовали на видео. Игра, несмотря на инцидент, продолжилась.

#babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx

— Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020

В 2019 году самыми частыми травмами у школьников в Москве стали удары мячом по голове и линейкой по пальцам.





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