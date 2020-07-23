 

Эксперты рассказали об опасностях популярных диет

23.07.2020, 16:53, Разное

Эксперты в области правильного питания рассказали об особенностях снижения веса. Оказалось, что ряд популярных диет для улучшения фигуры таит в себе опасности.
Как пишет «Глобалмск», любые ограничения рациона необходимо обязательно согласовывать с лечащим врачом. Многие диеты действительно помогают за короткое время обрести желанную стройность. В основном, они заключаются в корректировке меню, когда человек отказывается от определенных продуктов.

Однако такая методика может нанести вред здоровью, ведь в этом случае организм недополучает некоторые витамины и микроэлементы. В результате возникает высокий риск развития заболеваний органов и систем. Для того, чтобы уменьшить массу тела, избавившись от излишних жировых клеток, следует помнить, что диета не является переходом на монопродукт. Следует также уменьшить съедаемые порции, только в таком случае суточная норма расходованных микроэлементов не восполняется организмом.

Однако такая система подходит только для краткосрочной диеты. В случае же с длительным отказом от пищи может развиться депрессия, бессонница, а также наступить упадок сил. Избавиться от негативных последствий неправильного режима питания можно обратившись к медикам, которые подберут комплекс витаминных препаратов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Назван срок возобновления международных полетов

23.07 / Диетолог назвала главную ошибку при похудении

24.05 / Семейный выход: Бен Аффлек и Анна де Армас на первой прогулке с детьми актера

14.05 / Мнение: Административный террор (про маски и перчатки)

30.06 / Звезда сериала “Великолепный век” Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы

02.06 / Мнение: Был ли автор портрета Дориана Грея прерафаэлитом?

26.06 / Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

07.04 / Мнение: Гомеостаз и баги

10.05 / Медики предупредили о риске тяжёлых последствий коронавируса

21.07 / Мнение: История фероньерок: от Ренессанса до викторианской эпохи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска