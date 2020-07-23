Эксперты рассказали об опасностях популярных диет

23.07.2020, 16:53, Разное

Эксперты в области правильного питания рассказали об особенностях снижения веса. Оказалось, что ряд популярных диет для улучшения фигуры таит в себе опасности.

Как пишет «Глобалмск», любые ограничения рациона необходимо обязательно согласовывать с лечащим врачом. Многие диеты действительно помогают за короткое время обрести желанную стройность. В основном, они заключаются в корректировке меню, когда человек отказывается от определенных продуктов.

Однако такая методика может нанести вред здоровью, ведь в этом случае организм недополучает некоторые витамины и микроэлементы. В результате возникает высокий риск развития заболеваний органов и систем. Для того, чтобы уменьшить массу тела, избавившись от излишних жировых клеток, следует помнить, что диета не является переходом на монопродукт. Следует также уменьшить съедаемые порции, только в таком случае суточная норма расходованных микроэлементов не восполняется организмом.

Однако такая система подходит только для краткосрочной диеты. В случае же с длительным отказом от пищи может развиться депрессия, бессонница, а также наступить упадок сил. Избавиться от негативных последствий неправильного режима питания можно обратившись к медикам, которые подберут комплекс витаминных препаратов.