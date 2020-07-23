 

Александр Петров удивил фанатов забавным фото с Сергеем Буруновым

23.07.2020, 16:53, Разное

Недавно российский актер залил в Instagram веселое фото со своим другом и по совместительству партнером по проекту «Полицейский с Рублевки» Сергеем Буруновым.
Поклонников развеселила фотография с не меньше забавной подписью: «Был у Сереги в психушечке. Ничего. Держится». Данный дуэт очень полюбился фанатам, поэтому в комментарии посыпались вопросы о предложении «Полицейского с Рублевки», но ответов на это не последовало.

Кроме того, поклонников позабавил домашний образ Александра Петрова. За это время он знатно отрастил волосы, а под другими публикациями можно найти примечания, что актер стал похожим на голливудскую знаменитость Леонардо диКаприо.

Напомним, что за последнее время актер стал очень популярным, снимаясь в кассовых фильмах и сериалах, Александр Петров обзавелся миллионной аудиторией в Instagram.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Зеленский о доверии Путину: Не было времени

08.06 / Мнение: Почему украинцы считают, что побеждают Россию?

13.05 / Ксения Собчак заявила о готовности родить второй раз

19.07 / Мнение: Ни один истинный шотландец, обвал в Сингапуре и наказание Гонконга за Гонконг

09.06 / В России хотят ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

09.06 / Саудовская Аравия и Россия контролируют нефть

20.05 / Прямиком из “нулевых”: Ромео Бекхэм повторил культовые прически отца Дэвида Бекхэма

09.06 / Мнение: Почему Москва отменила режим самоизоляции именно сейчас?

08.06 / Скандалы: «Засуньте ваши идеалы в…»

15.07 / Диетолог оценила диету Пугачевой и Разина на картошке и селедке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска