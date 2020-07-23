Александр Петров удивил фанатов забавным фото с Сергеем Буруновым

23.07.2020, 16:53, Разное

Недавно российский актер залил в Instagram веселое фото со своим другом и по совместительству партнером по проекту «Полицейский с Рублевки» Сергеем Буруновым.

Поклонников развеселила фотография с не меньше забавной подписью: «Был у Сереги в психушечке. Ничего. Держится». Данный дуэт очень полюбился фанатам, поэтому в комментарии посыпались вопросы о предложении «Полицейского с Рублевки», но ответов на это не последовало.

Кроме того, поклонников позабавил домашний образ Александра Петрова. За это время он знатно отрастил волосы, а под другими публикациями можно найти примечания, что актер стал похожим на голливудскую знаменитость Леонардо диКаприо.

Напомним, что за последнее время актер стал очень популярным, снимаясь в кассовых фильмах и сериалах, Александр Петров обзавелся миллионной аудиторией в Instagram.