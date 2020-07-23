Медики рассказали о первой помощи при остеохондрозе

23.07.2020, 16:53, Разное

Остеохондроз впервые проявляет себя внезапной болью в спине. Он не является болезнью, поэтому препараты не могут избавить человека от дальнейшего проявления симптомов. Медики назвали правила первой помощи при снижении упругости и эластичности межпозвоночных дисков.

Люди среднего возраста все чаще жалуются на появление резкой боли в пояснице. Спровоцировать возникновение остеохондроза может неправильная осанка, сидячий образ жизни, стрессы, переохлаждение, сильные физические нагрузки, несбалансированное питание. Медицинские специалисты утверждают, что такой симптом может проявлять себя неоднократно.

Остеохондроз может указывать на наличие в организме ряда других заболеваний. Боль в спине нередко свидетельствует о разрушении межпозвоночных дисков. Справиться с болезненными приступами помогут нейрохирурги, ортопеды-травматологи или невропатологи. Для того, чтобы самостоятельно облегчить состояние при остеохондрозе, рекомендуется сохранять неподвижность, зафиксировав корсетом или эластичным бинтом поясницу. Не лишним будет прием обезболивающих средств из группы нестероидных или противовоспалительных препаратов.

Медики иногда советуют использовать мази и гели для наружного применения. Если возникли проблемы с нарушением опороспособности дисков, грыжи, костные выступы, остеофиты – необходимо срочно обратиться за помощью к врачу, поскольку оказание первой помощи в таких случаях только усугубит появившиеся нарушения.