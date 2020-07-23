 

Кадыров получил звание генерал-майора

23.07.2020, 16:53, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что накануне ему было присвоено звание генерал-майора.

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно». Во время телефонного разговора президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», – написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил Путина за присвоение нового звания и за «все, что он делает для развития» государства.

Также он сообщил, что командующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов принял решение о переводе Кадырова из структуры МВД в Росгвардию.

Отметим, что в 2009 году сообщалось о присвоении Кадырову звания генерала-майора полиции.





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