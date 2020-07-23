40-летняя звезда “Содержанок” Александра Ребенок ждет малыша

23.07.2020, 16:43, Разное

Артистка тщательно скрывала интересное положение. Только

сейчас, когда до появления крохи осталось совсем немного, Александра Ребенок

решила обнародовать информацию о беременности.

Звезда сериала “Содержанки” поведала, что давно думала о

втором малыше. Артистка не хотела, чтобы ее сын ощущал себя одиноким. Супруг с

радостью поддержал желание знаменитости.

Александра подчеркнула, что оставляя ребенка с няней, всегда

испытывает чувство вины. Актриса видит, что мальчику не хватает общения.

Кроха нуждается в друге. Ребенок сама росла с братом, и не понаслышке знает,

как хорошо взрослеть вместе.

“Когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, а

когда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за ними

присматривает”, – рассудила звезда сериала “Содержанки”.

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Публикация от Alexandra Rebenok (@sasharebenok) 1 Июл 2020 в 11:40 PDT

Александра призналась, что сейчас проходит через период “гнездования”

– она активно улучшает свое жилище. Практически всю беременность в доме

знаменитости идет ремонт.

Первое время звезде сериала “Содержанки” не везло со строительными

бригадами. Артистке самой приходилось разбираться в сантехнике и электрике.

Впрочем, заниматься обустройством жилплощади Ребенок совсем не в тягость. Артистка

получает удовольствие от процесса. Даже на родительской даче Александра сделала

перестановку. В загородном доме все перекрасили,

передвинули и перевесили.

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Публикация от Alexandra Rebenok (@sasharebenok) 23 Июл 2020 в 3:33 PDT