Наталья Громушкина о бывшем муже: Он утомлял вниманием

23.07.2020, 16:43, Разное

Наталья Громушкина и Илья Оболонков развелись в прошлом году. Экс-супруги остались друзьями, ведь у них есть общая дочь Илиана. Девочке семь лет.

В эфире передачи Бориса Корчевникова “Судьба человека” актриса отметила, что нужно всегда оставлять после себя что-то светлое, забыть все ссоры и конфликты. Громушкина также прекрасно общается с первым мужем Александром Домогаровым.

Роман Натальи и Ильи начинался красиво. Актер был готов пойти на многое, чтобы добиться внимания Громушкиной. В итоге Оболонков смог очаровать ее. Актрисе понравилась настойчивость мужчины, но она задавалась вопросом – когда ему надоест? Наталья не скрывает, что Илья однажды начал утомлять вниманием.

Она не думала, что ее отношения с Оболонковым станут серьезными. Вероятно, поэтому возлюбленные недолго были вместе.

Напомним, у Наталья Громушкиной есть еще один ребенок. В 2005 году она родила сына Гордея. Сначала многие думали, что отцом мальчика является Александр Домогаров. Медики родство не подтвердили.