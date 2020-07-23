Скандалы: Следствие поднялось из глубин на сушу

23.07.2020, 16:40, Разное

Не закончившая расследование аварии на АС-31 бригада переброшена на другое дело — масштабное хищение продовольствия в войсковых частях Северного флота

Как стало известно “Ъ”, следственная бригада, разбиравшаяся в обстоятельствах аварии, происшедшей в июле прошлого года на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, переброшена на другое расследование — масштабного хищения продовольствия в войсковых частях Северного флота. В Следственном комитете России (СКР) данные расследования не комментируют, ссылаясь на секретность дела, связанного с АС-31, и то, что дело о хищениях еще не закончено.

По данным источников “Ъ”, следователь военных следственных органов СКР по Северному флоту Алексей Санкович и другие члены следственной бригады, разбиравшейся в обстоятельствах трагедии, которая 1 июля прошлого года произошла на атомной глубоководной станции на полигоне Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря и привела к гибели 14 офицеров-гидронавтов, теперь занимаются новым расследованием — хищений продовольствия, в том числе сухпайков, в частях того же флота.

Означает ли данное обстоятельство, что расследование дела о гибели гидронавтов в результате пожара на станции завершено, в военном следственном управлении СКР по Северному флоту “Ъ” не пояснили. «В связи с тем, что в уголовном деле, возбужденном по факту аварии, происшедшей на подводном аппарате АС-31, имеются сведения, составляющие государственную тайну, ему присвоен гриф секретности. Учитывая, что запрашиваемая вами информация без потери смысла не может быть отделена от сведений, составляющих охраняемую законом тайну, предоставить ее не представляется возможным»,— говорится в официальном ответе “Ъ”, поступившем на запрос в ВСУ СКР по СФ. При этом следует отметить, что в ответе впервые официально было приведено название самого аппарата — АС-31. Ранее представители ВМФ упоминали АС-31 только во время траурных мероприятий, проходивших в годовщину трагедии на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, где похоронены гидронавты.

Напомним, что, по одной из версий, трагедия на станции могла быть вызвана воспламенением аккумуляторов. Во всяком случае, СМИ сообщали о следственных действиях в ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель»», которая их произвела. В самой компании от комментариев воздерживаются.

Тайной оказалось и новое расследование, которое ведет сейчас следователь Санкович. «Учитывая, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения продовольствия в войсковых частях Северного флота, до настоящего времени не завершено, разглашение информации по нему противоречит интересам предварительного следствия и может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства»,— говорится в том же ответе на запрос “Ъ”. Правда, при этом отмечается, что «после принятия по данному уголовному делу законного и обоснованного решения» следствие готово вернуться к этой теме.

Между тем источники “Ъ” рассказали, что у военных, по предварительным данным, были похищены десятки тысяч индивидуальных рационов питания (ИРП), которые затем списали как съеденные военнослужащими.

Поскольку речь идет в основном о военнослужащих по призыву, следователи вынуждены устанавливать их всех, опрашивать, а также отбирать у них образцы подписей, чтобы в ходе графологических экспертиз сравнить с теми, что остались на документах в воинских частях. За военнослужащих, полагает следствие, расписывались их командиры, участвовавшие в хищениях.

Получить комментарии у самого господина Санковича “Ъ” не удалось: в военном следственном отделе СКР по Печенгскому гарнизону, где он числится, сообщили, что следователь находится в длительной служебной командировке. Кстати, в них господина Санковича отправляют довольно часто. На официальном сайте СКР можно найти информацию, в соответствии с которой данный следователь, ранее служивший в ВСО СКР по Североморскому гарнизону, был прикомандирован к экипажу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», отправленного в Аденский залив для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Следователь и его коллеги должны были проводить «неотложные следственные действия по фиксации следов преступления пиратов». До 2019 года в судебных решениях господин Санкович упоминался как старший следователь-криминалист в звании капитана юстиции.

Николай Сергеев, Сергей Машкин