Кристина Асмус поразила фанатов фотографией в изысканном платье

23.07.2020, 16:30, Разное

Совсем недавно Кристина Асмус опубликовала на странице в Instagram фотографию. Она собрала множество “likes” и теплых комментариев.

Российская актриса в своем профиле собрала более 95 тысяч отметок «нравится» на фотографии, где она в черном вечернем платье стоит возле автомобиля. Комментаторы восхищенно обсуждали ее образ и усыпали звезду комплиментами: «Нереальная красотка!», «Какая грация!», «Изумительно выглядишь!».

Напоминаем, что в конце июня Кристина Асмус и Гарик Харламов рассказали о разводе и просят не вмешиваться посторонних в их личную жизнь.