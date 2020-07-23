 

Кристина Асмус поразила фанатов фотографией в изысканном платье

23.07.2020, 16:30, Разное

Совсем недавно Кристина Асмус опубликовала на странице в Instagram фотографию. Она собрала множество “likes” и теплых комментариев.
Российская актриса в своем профиле собрала более 95 тысяч отметок «нравится» на фотографии, где она в черном вечернем платье стоит возле автомобиля. Комментаторы восхищенно обсуждали ее образ и усыпали звезду комплиментами: «Нереальная красотка!», «Какая грация!», «Изумительно выглядишь!».

Напоминаем, что в конце июня Кристина Асмус и Гарик Харламов рассказали о разводе и просят не вмешиваться посторонних в их личную жизнь.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Личное: Карантин надул

14.05 / Разлад в семье. Как Асад поссорился с главным олигархом Сирии

14.06 / Мнение: Памятникопад и… эльфы

10.05 / Sony разрешит обновить некоторые игры до PS5

12.07 / «Высший приоритет правительства»

08.07 / Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына

11.07 / Мнение: Жириновский в роли буревестника…

05.06 / Сябитова сообщила о съемках “Давай поженимся!” во время карантина: Нервы сдают

04.06 / В Орловской области мужчина избил продавщицу и ограбил магазин

21.05 / Ученые узнали основную причину неизлечимого рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска