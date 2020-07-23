Калашникова назвала фотосессию подруги Началовой на ее могиле «позерством»

23.07.2020, 16:30, Разное

Анна Калашникова прокомментировала поступок Елены Метлюк, подруги скончавшейся в марте 2019 года Юлии Началовой. Со слов актрисы и модели, фотосессия на могиле певицы была недопустимым «позерством».

Как пишет «Инфореактор», ранее Елена Метлюк, с ее слов, дружившая с покойной артисткой, опубликовала целую серию фотографий. На них она запечатлена на кладбище, на котором похоронена Юлия Началова. Так, на одном из снимков девушка сидит у могилы певицы с огромным букетом из роз. Внимательные фанаты Началовой и подписчики самой Метлюк обратили внимание на постановочность кадров, что возмутило многих.

Такое поведение Метлюк привело в ужас Анну Калашникову, посчитавшую подобный пиар-ход нездоровым. При этом, с ее слов, она не понимает, как можно было так решиться на такой циничный шаг. Сама Калашникова также нередко посещает могилу Началовой, однако ей никогда и в голову не приходило устраивать на кладбище фотосессию.