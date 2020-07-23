 

Россия сократила золотовалютные резервы

23.07.2020, 16:30, Новости дня

Международные резервы РФ по состоянию на 17 июля сократились по сравнению с показателем на 10 июля и составили 574 млрд долларов, следует из материалов Банка России.

По данным регулятора, золотовалютные резервы РФ на 10 июля находились на уровне 574,2 млрд долларов, передает ТАСС.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.

Напомним, золотовалютные резервы РФ к 10 июля выросли на 0,8% (или на 4,4 млрд долларов) по сравнению с показателем на 3 июля и составили 574,2 млрд долларов.





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