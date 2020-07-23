 

В России обещают повышение собираемости налогов до 99 процентов

23.07.2020, 16:30, Разное

Министерство Финансов РФ заявило, что на протяжении следующих 3 лет собираемость сборов и налогов должна взрасти до 99%. Надо понимать, что эта цифра условная.
Согласно анализу, на 2020 год взимание налогов составляет 98,72%. По словам эксперта Дмитрия Куликова, в зависимости от выбора тактики собираемость может достичь 100%. Якутии удалось поднять сбор к 104,06%. Такой результат страна показала в 2018 году. Чтобы достичь данного эффекта, не обязательно прибегать к агрессивным мерам. Благодаря разумному планированию можно добиться хороших результатов и без этого – сообщают эксперты.

Внимание Министерства Финансов целенаправленно на контролирование своевременных уплат налогоплательщиков, которые пополняют значительную часть бюджета. Одновременно с этим эксперты провели анализ числа официальных безработных. С апреля показатели возросли в 3,5 раза.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

21.05 / Юлия Барановская отметилась на съемках «Модного приговора» в лавандовых брюках-дудочках

24.06 / Вандалы сломали ретро-автомобиль у Музея советского детства

20.07 / Новые фотографии Марка Цукерберга с отдыха на Гавайях взорвали интернет

28.06 / Эксперты дали 5 советов для сохранения автомобиля от разборки на улице

10.07 / Суд над Александром Радищевым

09.06 / Скандалы: Революция подписей

26.06 / Ученые узнали, как опухоль адаптируется в здоровой ткани

02.07 / Банальность зла

03.06 / Мнение: Засада под Гарьяном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска