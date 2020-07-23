В России обещают повышение собираемости налогов до 99 процентов

23.07.2020, 16:30, Разное

Министерство Финансов РФ заявило, что на протяжении следующих 3 лет собираемость сборов и налогов должна взрасти до 99%. Надо понимать, что эта цифра условная.

Согласно анализу, на 2020 год взимание налогов составляет 98,72%. По словам эксперта Дмитрия Куликова, в зависимости от выбора тактики собираемость может достичь 100%. Якутии удалось поднять сбор к 104,06%. Такой результат страна показала в 2018 году. Чтобы достичь данного эффекта, не обязательно прибегать к агрессивным мерам. Благодаря разумному планированию можно добиться хороших результатов и без этого – сообщают эксперты.

Внимание Министерства Финансов целенаправленно на контролирование своевременных уплат налогоплательщиков, которые пополняют значительную часть бюджета. Одновременно с этим эксперты провели анализ числа официальных безработных. С апреля показатели возросли в 3,5 раза.