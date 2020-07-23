 

Кэти Перри о знаменитых обнаженных снимках Орландо Блума: “Он просто хотел сойти за европейца”

23.07.2020, 16:25, Разное

Возлюбленного Кэти Перри, актера Орландо Блума, отличают не только любовь к активным видам спорта и отличная физическая форма, но и желание эту форму демонстрировать. Блум нередко прогуливается по пляжам Малибу и Сент-Барта с голым торсом, а в 2016 году, в самом начале своего романа с Кэти, оголился совсем. Помогло ли ему это при занятиях падлбордом – а “костюм” в стиле ню актер выбрал именно для этого вида спорта – до сих пор не известно. Но то, что эти обнаженные снимки наделают много шума в прессе, стало понятно сразу. Британское издание DailyStar даже поставило на достоинство актера черный прямоугольник – чтобы не смущать читателей. И Кэти Перри тогда шутила, что издание выбрало самый правильный размер этой геометрической фигуры. Прокомментировала она эти фото и сейчас, во время интервью с ведущим Говардом Стерном.

Разговор на тему Стерн начала издалека, отметив, что возлюбленный Перри очень хорош собой, в ответ на что Кэти отметила:

Вот поэтому я и ввязалась в весь этот хаос.

Орландо Блум

В данном случае Кэти имела в виду свою беременность: в конце этого лета у пары родится ребенок. Между тем Стерн продолжил обсуждать физическую форму Блума и спросил у Кэти, не хотелось ли ей посоветовать бойфренду надеть плавки во время того самого “обнаженного” инцидента на падлборде. И Кэти наконец раскрыла причину таких снимков:

Ну, это же была Европа. И честно, мы были там уже неделю, все были очень расслаблены, и куда бы мы ни посмотрели, всюду купались и загорали голые люди. Это же Европа, Италия. Думаю, Орландо хотел сойти за своего. К тому же это был самый конец поездки.

Певица также добавила, что чудом не оказалась в схожей ситуации:

Он пытался уговорить и меня последовать его примеру. Но я уже давно чувствую себя главной героиней фильма “Шоу Трумена” и всегда начеку. Зато после этих фото Орландо сразу попал в топ тем Twitter. Это было просто сумасшествие!

Кэти Перри и Орландо Блум в начале их романаРанее – почти сразу после появления пресловутых фото, их происхождение прокомментировала и бывшая жена Орландо, модель Миранда Керр.

Мы переписывались о каких-то своих делах, как вдруг он сообщил: “Мне ужасно стыдно: в прессе появились снимки, о которых я хочу предупредить тебя заранее”. “О чем ты только думал?” – это все, что я могла сказать,

– сообщила она тогда журналистам.





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