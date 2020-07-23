Мнение: О новой большой разводке от Илона Маска

23.07.2020, 16:20, Разное

Всё-таки американский пройдоха Илон Рив #Маск – гений по части «кручу-верчу». Впрочем, как подметил классик ещё в позапрошлом веке, обмануть того не трудно, кто сам обманываться рад. Потому и сказка про белого бычка, похоже, будет вечной.

Нынче в неё добавился очередной эпизод, надо сказать, весьма любопытный. Но понятный, возможно, далеко не всем.

Итак, Tesla Inc. в среду отчиталась о прибыли за II квартал. По её данным, чистая прибыль в апреле-июне составила 104 млн долл., или 0,50 долл. на акцию. Такой фантастический успех в условиях падения спроса и вынужденных пауз из-за локаутов, вызванных коронавирусом, бухгалтеры объяснили тем, что сокращение расходов и сильные продажи помогли компенсировать последствия закрытия заводов из-за пандемии.

Компания отчиталась о прибыли четвёртый квартал подряд. Тем самым производитель электромобилей преодолел одно из препятствий на пути к возможному включению своих акций в американский фондовый индекс S&P 500. А это – уже совсем другой уровень инвестиций: бумаги компаний, входящих в расчётную базу индекса, автоматом покупают индексные и пенсионные фонды, причём не только в #США. Немудрено, что акции Tesla подорожали на 4,4% на торгах после закрытия официальной сессии.

И это на первый взгляд невероятно круто, кабы не одно «но». Вся или почти вся прибыль получена за счёт бухгалтерских фокусов. Например, одним из её источников стала дебиторская задолженность по предзаказам ещё не выпущенных электрокаров. Другим – продажа квот на будущее: в частности, размер проданных квот в пересчёте на одну машину вырос с прошлого года в разы.

Ну и отдельный вопрос – если у компании реально хорошо с выручкой от продаж, а на балансе имеются живые 8,6 млрд долл., то каков был экономический смысл для неё размещать свои бумаги в феврале? С деньгами ведь на бумаге проблем нет…

Поневоле складывается впечатление, что #Tesla сейчас – это второй Enron. И как долго такой верёвочке осталось виться?