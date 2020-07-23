Евсеев: железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в ближайшие 5 лет поступит в ВС РФ

23.07.2020, 16:17, Разное

Эксперт по вопросам стратегических вооружений Владимир Евсеев пояснил о планах внедрения РК «Баргузин». Согласно утверждениям ветерана РВСН Владимира Евсеева, российский железнодорожный ракетный комплекс сможет поступить на баланс в военные силы Российской Федерации уже в ближайшие 5 лет.

Как пишет «Слово и дело», важным условием для принятие «Баргузина» на вооружение является решение правительства РФ. На протяжении максимум пяти лет военные специалисты закончат разработку прототипа комплекса ракет и смогут провести испытания всей системы. Евсеев отмечает, что такой срок можно назвать рекордным для подобного вида технологий.

«Баргузином» планируется заменить «Молодец», действующий на сегодняшний день железнодорожный ракетный комплекс. Новый ЖРК менее габаритный и легче, к тому же он превосходит предшественника по техническим и функциональным параметрам. Так, ракета «Молодца» не могла полностью поместиться в стандартном вагоне, следовательно, ее было сложно замаскировать. В новинке же ракета значительно компактнее, благодаря чему ее можно разместить в любой точке железнодорожного пути для произведения выстрела.

Ранее проект «Баргузин» был временно заморожен, по мнению Владимира Евсеева, причиной тому стали перспективы сотрудничества с Соединенными Штатами. Однако далее договор СНВ-III не был пролонгирован, что и привело к возобновлению работы над «Баргузином».