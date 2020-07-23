 

Сторона Пугачевой не комментирует суд из-за бренда «Кристина» с ямальской бизнес-леди

23.07.2020, 16:09, Разное

Бизнес-леди Кристина Мартиросян выиграла в суде иск против Аллы Пугачевой из-за бренда «Кристина». Сторона Примадонны отказалась комментировать спор с ямальской владелицей кондитерской компании.
Как сообщают «Национальные новости», Мартиросян производит и реализует кондитерские изделия в Новом Уренгое и Ямало-Ненецком автономном округе. В исковых требованиях к Алле Пугачевой она добивалась прекращения правовой охраны товарного знака, принадлежащего певице. Причиной тому является его неиспользование. Мартиросян также требовала отмены регистрации для ряда товаров, таких как хлебобулочные изделия, а также использование ТЗ в сфере услуг, например, в кафе и ресторанах.

Несмотря на принятое судом решение, у представителей СМИ осталось много вопросов к сторонам конфликта. Однако на все обращения журналистов Елена Чупракова, представляющая интересы Аллы Пугачевой, отвечать отказалась. С ее слов, полной и точной информации относительно судебного постановления еще нет, поэтому что-либо оценивать сейчас пока рано. Дать комментарии о ходе спора и его разрешении можно будет через пару дней, после изучения всех документов.

Стоит отметить, что бренд «Кристина» Пугачева основала еще в 1990-х годах. Компания же ямальской бизнес-леди Кристины Мартиросян была зарегистрирована только в 2006 году, в собственности истицы есть, кроме кондитерского производства, два фирменных магазина.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Плетнева проболталась об условиях контракта на шоу “Маска”

15.07 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

20.07 / Эксперт рассказал о наличии земных элементов в упавших в Японии метеоритах

26.05 / Мнение: Тренд-слова в ВКонтакте

10.05 / Мнение: “Маршалы Победы”

10.07 / Мария Шукшина высказалась о последовательницах опального отца Сергия: Просят помиловать Россию-матушку

29.05 / В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб

10.07 / Мнение: Репрезентативность и квотирование

11.07 / Анджелина Джоли рассказала о своей дочери Захаре: “Она экстраординарная африканская женщина”

26.06 / Популярный израильский сериал “Уличное правосудие” адаптируют для НТВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска