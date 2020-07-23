Сторона Пугачевой не комментирует суд из-за бренда «Кристина» с ямальской бизнес-леди

23.07.2020, 16:09, Разное

Бизнес-леди Кристина Мартиросян выиграла в суде иск против Аллы Пугачевой из-за бренда «Кристина». Сторона Примадонны отказалась комментировать спор с ямальской владелицей кондитерской компании.

Как сообщают «Национальные новости», Мартиросян производит и реализует кондитерские изделия в Новом Уренгое и Ямало-Ненецком автономном округе. В исковых требованиях к Алле Пугачевой она добивалась прекращения правовой охраны товарного знака, принадлежащего певице. Причиной тому является его неиспользование. Мартиросян также требовала отмены регистрации для ряда товаров, таких как хлебобулочные изделия, а также использование ТЗ в сфере услуг, например, в кафе и ресторанах.

Несмотря на принятое судом решение, у представителей СМИ осталось много вопросов к сторонам конфликта. Однако на все обращения журналистов Елена Чупракова, представляющая интересы Аллы Пугачевой, отвечать отказалась. С ее слов, полной и точной информации относительно судебного постановления еще нет, поэтому что-либо оценивать сейчас пока рано. Дать комментарии о ходе спора и его разрешении можно будет через пару дней, после изучения всех документов.

Стоит отметить, что бренд «Кристина» Пугачева основала еще в 1990-х годах. Компания же ямальской бизнес-леди Кристины Мартиросян была зарегистрирована только в 2006 году, в собственности истицы есть, кроме кондитерского производства, два фирменных магазина.