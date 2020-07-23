Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

23.07.2020, 16:08, Новости дня

Председатель общественной организации Союз мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина прокомментировала решение Верховного суда республики, приговорившего мнимого имама к четырем годам колонии за женитьбу на 13-летней девочке.

Зиганшина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала недопустимыми брачные союзы с несовершеннолетними. При этом, по ее словам, в данном случае инициатива создать семью исходила от молодой невесты: «Тут имеется согласие двух сторон. Вы знаете, здесь возник вопрос любви. Вот влюбилась дочь и все, родители уже не смогли ничего с этим поделать, пошли на поводу сердечных дел».

«Я, как мама, могу ответить, что брак в таком раннем возрасте недопустим. Возможно, раньше было другое время, другой период, когда девушки уже в таком раннем возрасте созревали, были уже подготовлены к семейной жизни. На сегодняшний день этот вопрос, конечно, закрытый (…) нежелательно создавать браки с малолетними девушками», – сообщила глава Союз мусульманок Татарстана.

При этом она указала, что «здесь не было принуждения, не было уговоров, девочка сама решила стать женой, но по данным, которые нам озвучили, она не успела стать женщиной». У девочки и осужденного «был никах (бракосочетание в исламском семейном праве) только для того, чтобы они могли встречаться».

«Мужчина и женщина по канонам шариата не могут оставаться одни в помещении или находиться где-то, поэтому никах они прочитали только для встреч, чтобы они лучше узнавали друг друга, общались. Здесь не идет вопрос о растлении малолетней, у них дело не дошло. Все будет зависеть от девочки, я думаю, она будет добиваться этого (свидания со своим осужденным возлюбленным в местах лишения свободы), это мое интуитивное такое предчувствие», – предположила Зиганшина.

Она также заявила, что, по ее мнению, возрастной порог вступления в брак может измениться в будущем, так как некоторые девочки готовы создать семью на несколько лет раньше других: «Это все совершенно индивидуально. В наш Центр создания семьи приходят матери, приводят своих дочерей, дочерям иногда 15-17 лет».

По мнению Зиганшиной, до вступления в брак влюбленные могут общаться, не вступая в интимную связь. Семейный кодекс Татарстана разрешает заключать брак с 14 лет только в случае беременности.

20 апреля 2020 года 29-летний Расул Салихов из Черемшанского района Татарстана был приговорен к четырем годам колонии. Он познакомился с 13-летней девочкой в 2018 году в лагере, в апреле следующего года, они прочитали никах (брак в исламском семейном праве), передает портал «Вести».

История вызвала резонанс после того, как Салихов представился имамом местной мечети. По данным Духовного управления мусульман Татарстана, он лишь принимал участие в деятельности сельской мечети, но не стоял во главе.

Летом к мужчине пришли следователи, на него завели уголовное дело за половую связь с несовершеннолетней, хотя девочка продолжала жить в доме отца, а экспертизы не подтвердили сексуальных контактов между возлюбленными.

Матери девочки первоначально тоже предъявили обвинение в пособничестве, но затем оно было снято.

Защитник Салихов обжаловал изначальный приговор (четыре с половиной года лишения свободы, запрет в течение пяти лет занимать должности, связанные с работой с детьми), но Верховный суд Татарстана тоже признал его виновным, сократив срок до четырех лет, а ограничение по работе с детьми – до трех с половиной лет.