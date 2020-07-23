Собянин обозначил сроки начала вакцинации населения от коронавируса

23.07.2020, 16:08, Новости дня

Москва приступит к вакцинации населения, как только появится вакцина от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5-6 млн человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация», – передает его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду, что регистрация вакцины от коронавируса будет проведена в ближайшие недели.

«Коронавирус он сам по себе никуда не делся. Его никто не изничтожит. Это просто вирус, который будет жить с нами очень долго, поэтому, конечно, как и против гриппа, нужно проводить вакцинирование. От этого будет зависеть собственно история развития пандемии в последующие периоды», – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что сейчас в Москве стабильная ситуация, однако соблюдать меры предосторожности по-прежнему нужно – это касается в том числе общественного транспорта и торговых центров.

Он также заявил, что власти Москвы не собираются вводить никакие карантинные ограничения из-за коронавируса.

«Город примерно открыт процентов на 90. По сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году, в этом году в этот период примерно 89-90% трафика от уровня прошлого года. Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий», – сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве на четверть уменьшилось количество пациентов с «ковидной» пневмонией.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.

В то же время, в ВОЗ накануне заявили, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово.