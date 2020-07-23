В МВД заявили, что операция по задержанию полтавского угонщика подходит к финалу

23.07.2020, 16:05, Новости дня

Советник главы МВД Юрий Тандит в эфире телеканала “Наш” сообщил, что операция по задержанию полтавского угонщика подходит к финалу.

“Если говорить о событиях сегодняшнего дня, то операция подходит к финалу. Немножко другой сценарий. Но есть похожие части. Неадекватные люди с оружием в руках угрожают другим лицам, гражданам Украины и пытаются, используя ограничение в свободе других людей, выставлять свои требования”, – сказал Тандит.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что преступник находится в стрессе.

“Он не хочет вернуться за решетку. Думаю, что, находясь в стрессе, в состоянии аффекта, он надеялся, что ему удастся скрыться. Если бы мы его задержали как автоугонщика, то это был бы небольшой срок. Теперь, когда мы его задержим, это будет обвинение в угрозе жизни сотрудникам полиции, удержании заложников и так далее”, – прокомментировал Геращенко.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Начальник департамента уголовного розыска полковник Виталий Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 (“Богдан”).

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – ветеран АТО Роман Скрипник, который был осужден за хранение и сбыт наркотиков.