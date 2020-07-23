Программа кешбэка за туры охватит до 2 миллионов путешествий по России

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23.07.2020, 15:53, Новости дня

Около 2 млн путешествий по РФ войдут в программу возврата части денежных средств за туры, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Мы рассчитываем предложить до 2 млн самых разных путешествий по РФ от Калининграда до Владивостока», – передает ТАСС ее слова.

Глава Ростуризма также отметила, что технологическим партнером программы выступит ПАО «Ростелеком», компания будет обеспечивать бесперебойную работу системы в момент реализации проекта.

Ранее в среду премьер Михаил Мишустин заявил, что до трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России.

Ассоциация туроператоров РФ до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.





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