Программа кешбэка за туры охватит до 2 миллионов путешествий по России
23.07.2020, 15:53, Новости дня
Около 2 млн путешествий по РФ войдут в программу возврата части денежных средств за туры, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Мы рассчитываем предложить до 2 млн самых разных путешествий по РФ от Калининграда до Владивостока», – передает ТАСС ее слова.
Глава Ростуризма также отметила, что технологическим партнером программы выступит ПАО «Ростелеком», компания будет обеспечивать бесперебойную работу системы в момент реализации проекта.
Ранее в среду премьер Михаил Мишустин заявил, что до трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России.
Ассоциация туроператоров РФ до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.
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