 

Актриса Александра Ребенок уже в августе станет мамой ещё одного ребёнка

23.07.2020, 15:53, Разное

Популярная актриса Александра Ребенок, получившая известность благодаря ролям в сериалах «Содержанки» и «Безопасные связи», вскоре дважды станет мамой. Пытаясь до этого скрыть свою беременность, она всё же решилась об этом рассказать.
Александра Ребенок, известная своими ролями в проектах «Содержанки» и «Безопасные связи» уже в августе 2020 года родит второго ребёнка от своего мужа Алексея Верткова. Пара очень ждёт появления нового члена семьи, потому как эта беременность была запланирована и желанна. Идея родить ещё одного ребёнка появилась благодаря их трёхлетнему сыну. Его родители решили, что двое детей вместе всегда смогут найти себе занятие.

Будучи беременной первым ребёнком, Александра Ребенок продолжала работать в театре практически до родов. Ей нравилось быть на сцене и получать позитивные эмоции от посетителей. Она хотела поступить также и в этот раз, однако из-за распространения пандемии COVID-19 ей пришлось уйти в декретный отпуск.





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