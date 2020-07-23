Дегтярев поблагодарил хабаровских медиков за работу

23.07.2020, 15:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг посетил краевую больницу и оценил работу хабаровских медиков по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Большое спасибо всем медикам Хабаровского края за героический труд. Специализированный коечный фонд для инфицированных коронавирусом в крае на пределе, но у нас есть места в военном модульном госпитале в Анастасьевке», – написал Дегтярев в своем Instagram.

Он также выразил благодарность Министерству обороны РФ за дополнительный коечный фонд и отметил, что в регионе есть план по переоборудованию медицинских учреждений.

«Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию», – предупредил жителей региона врио губернатора.

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Публикация от Михаил Дегтярев (@degtyarev_info) 23 Июл 2020 в 4:58 PDT

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.