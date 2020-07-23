 

Дегтярев поблагодарил хабаровских медиков за работу

23.07.2020, 15:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг посетил краевую больницу и оценил работу хабаровских медиков по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Большое спасибо всем медикам Хабаровского края за героический труд. Специализированный коечный фонд для инфицированных коронавирусом в крае на пределе, но у нас есть места в военном модульном госпитале в Анастасьевке», – написал Дегтярев в своем Instagram.

Он также выразил благодарность Министерству обороны РФ за дополнительный коечный фонд и отметил, что в регионе есть план по переоборудованию медицинских учреждений.

«Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию», – предупредил жителей региона врио губернатора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Дегтярев (@degtyarev_info) 23 Июл 2020 в 4:58 PDT

 

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Сын Ефремова впервые прокомментировал трагедию с участием отца

19.05 / Предприимчивая жительница Воронежа нагрела руки на волонтерском движении

10.05 / Меры безопасности и поддержки: от граждан требуется жесткая самодисциплина

16.05 / В мэрии Киева анонсировали тестирование на коронавирус во всех интернатах столицы

16.07 / Такое впечатление, что за отель “Днепр” торгуются Пэрис Хилтон против Иванки Трамп. Вот что значит прозрачный и открытый конкурс

22.06 / Предприятия Югры решили присоединиться к нацпроекту повышения производительности труда

19.05 / Newsweek – в холодной войне XXI века победить могут и коммунисты

20.05 / Дети во Франции нашли два килограмма золота во время игры со старыми простынями

24.06 / Экономист Гуриев: Я посмотрел сериал “Слуга народа”. Это была часть моей работы в ЕБРР

02.07 / Китай оценил выбор россиян на голосовании по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска