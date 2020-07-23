Скандалы: Шиш, а не улики

23.07.2020, 15:31, Разное

В рамках расследования по делу убийства зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой правоохранители намерены допросить «вора в законе» Олега Шишканова

По делу об убийстве зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой следователи решили допросить «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан). Эксперты после «взлома» Iphone погибшей нашли сообщения с угрозами от некоего Шиша, идентифицировать которого никак не удается. Сам телефон отправлен на новую экспертизу в Челябинскую область.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, следователи отказали бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову в проведении очной ставки с засекреченным свидетелем по делу. Показания последнего являются одним из основных доказательств в отношении Кулакова. По версии свидетеля, как-то Кулаков разоткровенничался с ним и признался в убийстве Исаенковой. Якобы у главы района во время встречи с ней возникла ссора, в ходе которой женщина призналась в интимной связи с несколькими другими мужчинами. Разозленный Кулаков «в порыве ревности» голыми руками задушил Евгению. Чтобы скрыть улики, он переодел тело в спортивный костюм, а затем положил его на пол у заднего сиденья автомобиля жертвы.

Сам Кулаков категорически отрицает факт такой беседы с кем бы то ни было. Он потребовал очную ставку с человеком, который дал такие показания, но в ней было отказано под предлогом того, что есть опасения рассекречивания свидетеля и, соответственно, создания угрозы его безопасности.

Сложная экспертиза Iphone Исаенковой позволила восстановить часть удаленной переписки в мессенджерах. В частности, было обнаружено сообщение от абонента, обозначенного как Шиш. Он написал Исаенковой следующее: «Дура, <нецензурно> всю жизнь не пробегаешь». При этом видно, что у Евгении эта угроза вызвала очень серьезные опасения.

По одной из версий, Шиш может быть сокращением фамилии Шишканов Олег Шишканов — теневой хозяина Раменского района, который в настоящее время находится под стражей за убийство гендиректора «Племзавода Раменское» и районного депутата Татьяны Сидоровой вместе с семьей. Свидетели говорят, что в последнее время Исаенкова пыталась заниматься сделками с недвижимость, а из-за одной из них стала опасаться за свою безопасность.

Особенности восстановленной переписки из телефона в том, что в результате получается прочитать само сообщение и имя отправителя — так, как оно «вбито» в трубке. А вот номер телефона отправителя не отображается. Поэтому установить Шиша предельно сложно. Поэтому сейчас аппарат отправлен в Челябинскую область экспертам, которые попробуют определить принадлежность восстановленных сообщения конкретным номерам телефонов. Также запланирован допрос Олега Шишканова.

Напомним, Андрей Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал дома. Эти показания подтверждает жена экс-главы района. Консьержка в подъезде Кулакова также уверяет, что в ту ночь никто не выходил. Камер наблюдения в подъезде нет. Экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства, выявила частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились, возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же: время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать.

Александр Горячев