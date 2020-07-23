Ученые: Напитки с кукурузным сиропом быстрее вызывают алкогольную зависимость

23.07.2020, 15:30, Разное

Ученые, представляющие Гуэлфский университет (Канада), с помощью нового исследования выяснили, что напитки с кукурузным сиропом могут быстрее вызывать алкогольную зависимость. Это связано с большим количеством фруктозы в коктейлях.

В рамках работы исследователи изучили потребление спиртного, смешанного с кукурузным сиропом, который содержал 25% HFCS – фруктозы. Специалисты следили за воздействием алкоголя на организм крыс, измеряя вкусовую привлекательность. Наблюдения показали, что подопытные демонстрировали отвращение после получения содержащих спирт напитков.

По словам Франческо Лери, являющегося профессором психологии, большая часть животных не употребляет алкоголь добровольно, однако после добавления в жидкость HFCS интерес крыс к ней резко вырос. Под воздействием напитков, содержащих 10% этилового спирта и 25% кукурузного сиропа, некоторые крысы за полчаса выпивали 4,5 порции пива.