99-летний принц Филипп впервые за долгое время вышел в свет ради герцогини Камиллы

23.07.2020, 15:18, Разное

Вчера в британском королевстве случилось неожиданное: 99-летний супруг Елизаветы II, принц Филипп, впервые за долгое время вышел в свет, и сделал он это ради герцогини Корнуолльской Камиллы. Герцог Эдинбургский появился во дворике Виндзорского замка, где прошла церемония передачи его роли главнокомандующего стрелковыми войсками (The Rifles) его невестке. Правда, самой герцогини Камиллы в Виндзоре не было – она в это время участвовала в такой же церемонии, но в их с принцем Чарльзом семейной резиденции – Хайгроув Хаус в Глостершире.

Во время виндзорской церемонии помощник командира полка, генерал-майор Том Копингер-Саймс, поблагодарил принца Филиппа за его поддержку The Rifles на протяжении долгих 67 лет. А в Глостершире в то же время генерал Сэр Патрик Сандерс приветствовал нового главнокомандующего – герцогиню Камиллу. Этот торжественный момент сопровождался выступлением небольшого оркестра.

Напомним, еще в мае 2017 года Букингемский дворец опубликовал официальное заявление принца Филиппа о его решении завершить свою общественную деятельность. В августе того же года 96-летний герцог Эдинбургский в качестве генерал-капитана королевских морских пехотинцев принял свой последний торжественный парад. Это “сольное” обязательство Филиппа стало 22,219-м по счету, начиная с 1952 года. Как было объявлено в мае 2017-го, принц Филипп отныне освобожден от участия во всех официальных мероприятиях и турах, исключением станут только те, в которых он лично захочет сопровождать королеву Елизавету II. Он также являлся патроном 785 благотворительных организаций, но с того момента он больше не принимал в их работе активное участие.