Захватившего заложника в Полтаве обезвредили

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23.07.2020, 15:16, Новости дня

Украинские правоохранители закончили спецоперацию по обезвреживанию мужчины, захватившего в заложники главу угрозыска Полтавской области, сообщают СМИ.

Об этом сообщил украинский телеканал «Наш», передает ТАСС. Других подробностей не приводится.

Официальных подтверждений этому сообщению на данный момент не поступило.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook опубликовал список судимостей этого мужчины. В 2007 году его судили за мелкую кражу, штраф составил 510 гривен, в 2008-м – за мошенничество, суд ограничил свободу подсудимого на два года. В 2014 году подозреваемого осудили по статье о производстве или хранении наркотиков.

«Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты – это нежелание попасть надолго за решетку. Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет намного больше», – заключил чиновник.

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель, ранее участвовавший в так называемой АТО. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина злоумышленника направлялась в сторону Киева, ее сопровождала полиция. Автомобиль двигался проселочными дорогами, за рулем машины находился захваченный в заложники правоохранитель.





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