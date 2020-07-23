Партия «Новые люди» собрала подписи в Новосибирске

23.07.2020, 15:16, Новости дня

Почти 51 тыс. подписей в поддержку кандидатов от партии «Новые люди» передали в избирательные комиссии Новосибирской области.

За претендентов на депутатские портфели в одномандатных округах подано 32 тыс. подписей, свыше 12 тысяч – за выдвижение партийного списка кандидатов. Еще шесть тысяч поддержали выдвижение «Новых людей» в совет депутатов Новосибирска, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Поддержка новосибирцев – это радостно и ответственно», – отметил основатель партии Алексей Нечаев, который лично прибыл в столицу Сибири, чтобы поддержать своих сторонников.

Отмечается, что к агитационным точкам «Новых людей» местные жители подходили активно, спрашивали про программу партии, «с интересом узнавали в выдвинутых кандидатах успешных предпринимателей».

«Это не могло не вызвать чувство досады и ревности у конкурентов. К примеру, агитационный куб «Новых людей» с улицы Николаева украли неизвестные лица. Сейчас полиция проводит доследственную проверку», – сообщается в релизе.

Среди тех, кто поддерживает новую партию, люди самых разных возрастов: «У нас сторонники начиная с 18 лет, а самому старшему, кто сдал свою подпись – 96 лет. В среднем, люди с активной гражданской позицией лет 30-35».

В данный момент в избирательных комиссиях на территории Новосибирской области идет сдача документов.

«Надеюсь, что в сорока из 50 округов наши кандидаты будут двигаться в горсовет Новосибирска», – сказал основатель партии, подчеркнув в избирательной кампании принципиальный момент: «Очень важно, пропустят наши подписи или нет».

По данным самой партии число их сторонников в регионе растет. На 1 июня в Новосибирске в партии было всего 500 человек, а спустя полтора месяца в активе партии пять тысяч человек.

Нечаева порадовала активность и динамика жителей столицы Сибири: «Обычно человек говорит: «Готов участвовать, мне это интересно, свяжемся через две недели», а в Новосибирске: «Давай завтра!». Новосибирск – динамичный город, всю страну опережает. Сибиряки – такой народ, другие скорости!».

К перспективной общественно-политической силе в Сибири пока относятся со взвешенным оптимизмом: «Люди с репутацией к нам приглядываются, хотят посмотреть, как мы работаем, что у нас получается», – заметил Нечаев.

Помимо вопросов, связанных с ЖКХ, дорогами, системой социальной защиты, здравоохранением и образованием, партия намерена выполнить общественный наказ на открытость и прозрачность в политике и экономике: «В Новосибирске надо публичность обеспечить – какие основания для госзакупок, для принятия решений. Чтобы не по-тихому было, а для людей».

По словам основателя партии, для эффективного решения набивших оскомину проблем нужны конкретные проекты, приземленные до нужной территории, и ответственные социальные лидеры, умеющие организовать вокруг себя выполнение поставленных задач.

«Только гении учатся на чужих ошибках, дураки вообще не учатся, а умные учатся на своих. Вот и мы внимательно и объективно анализируем каждый свой шаг, стараясь не повторять возможных ошибок», – отметил Нечаев.