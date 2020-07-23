Исследователи подтвердили присутствие на Марсе живых организмов

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23.07.2020, 15:09, Разное

В процессе недавнего изучения планеты Марс учёные обнаружили на орбите атмосферное давление. Этот факт подтверждает наличие воды на планете, из чего следует предположение о присутствии на ней биологических видов. На сегодняшний день реализуются проекты, направленные на детальное исследование всех происходящих там процессов.
Франциско Диего, работник университета в Калифорнии, предоставил подтверждение того, что на Марсе присутствует жизнь. Наличие атмосферного давления на планете указывает на присутствие биологических существ. Однако удостовериться в данной теории можно будет, посетив Красную планету. Такое заявление сделал Франциско Диего, отправив на неё экипаж ОАЭ. На сегодняшний день запущено 8 проектов, направленных на исследование Марса из космоса и высадку на саму планету. В 2020 году на неё планируют полёт США и Китай.

Общая сумма потраченных средств на реализацию проекта «Эмирайтес Марс» достигает 200 млн долларов. Его главная цель – исследовать все изменения, которые происходят при смене сезонов и таким образом получить целостную картину происходящих процессов на Марсе. Эти сведения предоставил Сара Амири, министр наук ОАЭ.

Идея изучения Красной планеты появилась в ОАЭ ещё в 2014 году, однако препятствием в её реализации оказалось недостаточно развитая в этой сфере научная база. Для воплощения задуманного необходимостью стало привлечение работников этой сферы из других стран. К 2117 году планируется создать на планете Марс первый объект.





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