 

Матвиенко опровергла информацию о вакцинировании от коронавируса весной

23.07.2020, 15:08, Новости дня

Сообщения о вакцинации ряда российских бизнесменов и политиков от коронавируса еще весной являются мифом, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко сказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии, что «вакцина сначала опробуется на мышах», потом «проходят клинические испытания на добровольцах», передает ТАСС.

«Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно. Неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе (…) Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно», – подчеркнула она.

Напомним, о вакцинации российских бизнесменов и политиков еще в апреле писало агентство Bloomberg. Минздрав РФ опроверг эти сообщения.

Тогда же ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса, среди которых оказалась разработка американской фармацевтической компании Pfizer.

В июле Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Днем ранее Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси

10.07 / Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне

06.07 / Libération – «антимасочники» осложняют и без того непростую ситуацию с коронавирусом в США

20.06 / В РПЦ разъяснили важность упоминания Бога в Конституции

21.06 / “Не ради каких-то выборов”. Лукашенко объявил о повышении пенсий белорусам

19.06 / Названа дата открытия федеральных музеев

07.07 / Племянница рассказала о сложных отношениях Трампа с отцом

22.07 / В РФ собрались отказаться от «лекарства Трампа» от коронавируса

02.07 / Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

17.05 / Обама резко раскритиковал администрацию Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска