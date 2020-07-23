Матвиенко опровергла информацию о вакцинировании от коронавируса весной

23.07.2020, 15:08, Новости дня

Сообщения о вакцинации ряда российских бизнесменов и политиков от коронавируса еще весной являются мифом, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко сказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии, что «вакцина сначала опробуется на мышах», потом «проходят клинические испытания на добровольцах», передает ТАСС.

«Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно. Неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе (…) Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно», – подчеркнула она.

Напомним, о вакцинации российских бизнесменов и политиков еще в апреле писало агентство Bloomberg. Минздрав РФ опроверг эти сообщения.

Тогда же ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса, среди которых оказалась разработка американской фармацевтической компании Pfizer.

В июле Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Днем ранее Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.



