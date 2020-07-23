ЕС выделили Украине 1,2 млрд евро

23.07.2020, 15:08, Новости дня

Евросоюз выделил Украине макрофинансовую помощь на 1,2 млрд евро, меморандум и кредитное соглашение подписаны на встрече в Брюсселе.

Средства должны быть направлены на поддержку макрофинансовой стабильности страны. Это наибольшая сумма среди всех средств, которые были выделены Евросоюзом 10 странам на преодоление последствий пандемии, сообщают «Украинские новости».

В начале июля в правительстве Украины выразили надежду на то, что Киеву удастся подписать меморандум с ЕС о финансовой помощи Украине.

В конце мая ЕК одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.