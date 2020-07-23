 

Психотерапевт увидел связь между луцким террористом и полтавским автоугонщиком

23.07.2020, 15:08, Новости дня

Захват заложников в Луцке вполне мог подтолкнуть на подобное преступление любого отчаявшегося человека, в том числе и автоугонщика из Полтавы, сказал психиатр и психотерапевт Игорь Лазарев.

В украинском городе Полтава мужчина пытался угнать автомобиль, был обнаружен, в связи с чем, вооружившись гранатой, взял в заложники одного из сотрудников полиции и уехал на предоставленном правоохранителями автомобиле. Данные действия, по словам местной полиции, спровоцированы нежеланием садиться в тюрьму. Двумя днями ранее в Луцке террорист захватил автобус с заложниками. Вопрос решал лично президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не исключаю, что между луцким террористом и полтавским автоугонщиком есть какая-то связь. Возможно, один натолкнул другого на преступление. Просто случай с луцким террористом, которому украинский президент пошел на уступки, имеет две стороны. Нельзя исключать тот факт, что это дало своего рода окно, лазейку для других людей с какими-то намерениями, которые понимают, что совершенно реально заставить президента выполнить их требования», – говорит Лазарев.

При этом на месте преступника может оказаться и психически здоровый человек, продолжает врач. Но, естественно, на подобные действия идут либо какие-то отчаявшиеся люди, которым уже, на их взгляд, нечего терять, либо клинически нездоровые.

Ранее стало известно, что преступник из Полтавы судим за хранение и сбыт наркотиков, а сейчас подозревается в нескольких угонах. СМИ сообщают, что в марте 2017 года человек с таким же именем был отправлен на принудительное лечение в психбольницу.





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