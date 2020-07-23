Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза

23.07.2020, 14:55, Новости дня

Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 23 июля в Facebook.

“Сегодня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко”, – отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил европейских партнеров за поддержку Украины.

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Сьогодні підписали Меморандум та… Posted by Денис Шмигаль on Neljapäev, 23. juuli 2020

По его информации Шмыгаля, €1,2 млрд для Украины – самый большой транш Еврокомиссии в рамках “исключительной” программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

“Это важный шаг, поддержит макрофинансовую стабильности государства, он направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан”, – подчеркнул премьер-министр.