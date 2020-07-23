Спецоперация по задержанию угонщика в Полтаве закончена

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23.07.2020, 14:55, Новости дня

Силовики задержали мужчину, который захватил в заложники полковника полиции в Полтаве и пытался выехать в Киев 23 июля. Об этом сообщил канал “НАШ” в своем Telegram со ссылкой на информированные источники в МВД. 

На данный момент о результатах проведения спецоперации неизвестно.

“Наши источники в МВД сообщают, что спецоперация по задержанию уже закончена. Ее результаты силовики озвучат совсем скоро”, – говорится в сообщении.

Новость дополняется.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Начальник департамента уголовного розыска полковник Виталий Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 (“Богдан”).

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – ветеран АТО Роман Скрипник, который был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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