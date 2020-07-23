Врачи из Канады рекомендуют заниматься сексом через стену

23.07.2020, 14:53, Разное

Во время пандемии коронавируса каждый человек заботится о собственном здоровье. Поэтому эксперты предлагают опробовать интимную близость через отверстие, находясь в разных комнатах.

Ученые сообщили, что вирус может находиться в фекалиях и семенной жидкости, но о вероятности его передачи через половой акт пока что умалчивают. Тем не менее кканадские медики уже нашли альтернативу, как минимизировать контакт между партнерами.

Во-первых, для безопасности необходимо избегать поцелуев и отказаться от поз, при которых лица людей находятся близко друг другу. Во-вторых, специалисты разработали креативный способ, который базируется на использовании отверстие в стене. При таком раскладе партнеры будут находиться в разных комнатах, а тактильная связь сведется к нулю. В-третьих, медики настоятельно рекомендуют пользоваться презервативами.