Назван диагноз захватчика заложника в Полтаве

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23.07.2020, 14:53, Новости дня

Захвативший заложника в Полтаве Роман Скрипник ранее находился на принудительном лечении с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении», утверждают СМИ.

В 2017 году Скрипник находился на принудительном лечении в Полтавской областной психбольнице с диагнозом «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим», информирует «Страна.ua» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Также 1 июня 2020 года его лишили водительских прав на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель, участвовавший в так называемом АТО. Позднее стало известно, что Скрипника обезвредили. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина злоумышленника направлялась в сторону Киева, ее сопровождала полиция. Автомобиль двигался проселочными дорогами, за рулем машины находился захваченный в заложники правоохранитель.





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