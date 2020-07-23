Полтавская полиция опровергла обезвреживание захватчика

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23.07.2020, 14:53, Новости дня

Нацполиция Полтавской области Украины опровергла сообщения о том, что спецоперация по обезвреживанию захватившего в заложники главу угрозыска региона завершена.

«Информация о том, что операция завершена, не соответствует действительности. Она продолжается», – сказала представитель ведомства Полина Ларина в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель, участвовавший в так называемом АТО. Также отмечалось, что он страдал от шизофрении. Позднее СМИ сообщили, что его якобы обезвредили.

Мужчина под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина злоумышленника направлялась в сторону Киева, ее сопровождала полиция. Автомобиль двигался проселочными дорогами, за рулем машины находился захваченный в заложники правоохранитель.





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