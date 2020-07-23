Ольга Бузова рассказала, как зарабатывала на жизнь во время студенческой жизни

23.07.2020, 14:53, Разное

Российская певица и телеведущая опубликовала в своем профиле Instagram видео, в котором продемонстрировала 2 образа: горничной и королевы. «Две Оли. Одна сейчас, вторая из прошлого. И обе реальные», – пояснила Ольга Бузова.

Своей аудитории в Instagram певица рассказала, что во время учебы в университете была вынуждена вставать в шесть утра и подметать улицы, чтобы заработать «денежку».

Своим видео Ольга Бузова хотела продемонстрировать то, что любой успех добивается трудом. Она сообщила, что судьба каждого человека в его же руках, и он сам является строителем жизни. «…ведь для достижения своих целей часто надо попахать. Что я делаю и по сей день», – слова из поста звезды.

Поклонники бурно отреагировали на такую публикации и поддержали теплыми словами кумира. Своей активностью на странице знаменитости фанаты отблагодарили Ольгу Бузову за мотивацию.