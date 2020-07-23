Мнение: Погибла под колесами своей иномарки

23.07.2020, 14:50, Разное

Жизнь, все-таки, вещь несправедливая. Живешь себе в меру обеспеченно и, в целом, в радость, работаешь судьей, разъезжаешь на дорогой тачке по родной Хакасии, пока в один день не погибаешь под её колёсами…

Это реальная история, произошедшая в республике буквально на днях: судья Верховного суда Хакасии Вера Дмитриенко действительно погибла под колесами своего кроссовера.

Автомобиль наехал на свою хозяйку из-за того, что та не поставила его на ручник. Чиновница вернулась домой, припарковалась, обошла машину сзади и, собственно, тогда всё и произошло:”Мазда” покатилась задом и не только убила 64-летнюю судью, но и протаранила забор домовладения.

А вот так выглядит само место происшествия. Жутко.

А вот и сама чиновница: