Британия и ЕС не смогли договориться о базовых принципах отношений

23.07.2020, 14:48, Новости дня

Великобритания и Евросоюз (ЕС) не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия, следует из заявления главного переговорщика от Британии Дэвида Фроста по итогам очередного раунда переговоров.

Фрост заявил, что «мы не достигнем в июле «взаимопонимания на раннем этапе по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения» – цели, которая была поставлена на встрече высокого уровня 15 июня», передает РИА «Новости».

«На той встрече премьер-министр в очередной раз изложил фундаментальные принципы, которые, как мы неоднократно говорили, должны лечь в основу любого будущего соглашения и которые являются естественными для будущего Великобритании как экономически и политически независимой страны (…) Предложения ЕС, хотя и отражают позитивный настрой по отношению к заявлению премьер-министра, не отвечают этим условиям, и поэтому существенные сферы разногласий сохраняются», – отмечается в заявлении.

Онднако, на его взгляд, «достижение соглашения в сентябре остается возможным, и что мы должны продолжать работу с этой целью».

Следующий раунд переговоров откроется 17 августа.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, за время которого стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

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