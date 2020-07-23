 

Родные Фриске отсудили у Шепелева миллионы: озвучено решение

23.07.2020, 14:43, Разное

Дмитрий Шепелев недавно устроился на телеканал ТНТ. Не успел он освоиться на новом месте и втянуться в работу, как появились проблемы.

Шоумен представляет в суде интересы сына, которого ему родила гражданская жена Жанна Фриске. Именно на его имя родители артистки подают иски.

Пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая отметила, что суд взыскал в пользу отца звезды Владимира Фриске 7 211 071 рубль. Есть и расходы по оплате госпошлины – 44 256 рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Ноя 2018 в 5:21 PST

Как писали “Дни.ру”, скандальное дело с участием Шепелева затянулось. Родственники Фриске должны были вернуть “Русфонду” средства, выделены на лечение звезды от рака. В 2019 году организация добилась возмещения необходимой суммы.

Ранее стало известно, что Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное телешоу “Ты как я” от Comedy Club Production. Оно стартует на ТНТ осенью. В нем примут участие российские звезды со своими детьми.

Об уходе с Первого канала телеведущий объявил в феврале. Он признался, что устал от формата программы “На самом деле”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Сёстры Зайцевы после смерти сына одной из участниц дуэта возненавидели друг друга

03.06 / Мнение: Что будет с планетой Земля?

21.06 / DJ Smash забрал ребенка из родильного дома

13.06 / Ученые рассказали о продуктах, повреждающих печень

11.07 / Бывший агент МИ-6 возместит ущерб Авену и Фридману из-за клеветы в «досье на Трампа»

29.06 / Пшик и пустота

10.06 / В отношении бывшего короля Испании Хуана Карлоса I началось официальное расследование

15.07 / Спасение Цирка в РФ: Росгосцирк готовится к выходу из кризиса

10.05 / Певица Юлия Савичева смогла предсказать дату рождения дочери

04.07 / Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска