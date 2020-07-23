 

Александр Васильев раскрыл секрет популярности звезды сериала “Мажор” Карины Разумовской

23.07.2020, 14:43, Разное

По словам Васильева, оценивать образы Разумовской достаточно
сложно – артистка практически не появляется на светских вечеринках и красных
дорожках. В связи с этим судить о гардеробе Карины Александр не
может.

Впрочем, как заметил историк моды, звезда сериала “Мажор”
частенько принимает участие в фотосессиях. На съемках с артисткой работают
стилисты. Эксперты облачают знаменитость в однотонные наряды. Васильев считает,
что для такой женщины это идеальный вариант. Карина никогда
не выглядит вульгарно.

В одежде актрисы можно заметить “особенности русского вкуса”,
которые проявляются в стремлении носить яркие вещи. Звезде сериала “Мажор”, как
заметил кутюрье, такой стиль к лицу.

Александр Васильев с сожалением отметил, что образам Карины
Разумовской часто чего-то не достает. Артистка практически не носит украшения,
перчатки, сумки. Между тем именно аксессуары акцентируют внимание на
индивидуальности их обладательницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Карина Разумовская (@karina_razum) 2 Июл 2018 в 10:40 PDT

Кутюрье подчеркнул, что девушек, по типажу похожих на
Разумовскую, в России много. В этом, по мнению Александра,
кроется секрет популярности звезды сериала “Мажор”. “Зрительницы находят в
госпоже Разумовской некое сходство с собой, какие-то, возможно, общие черты лица”,
– сказал историк моды.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

20.07 / Барецкий врезался в машину ДПС, пытавшуюся остановить его в центре Петербурга

09.06 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 595 зараженных

18.05 / Изобразительные силы

23.05 / Банщикова назвала поцелуй с Хабенским лучшим за время работы в кино

04.07 / Анна Хилькевич раскрыла секрет счастья собственных детей

06.06 / Уже второй ребёнок Анджелины Джоли и Брэда Питта планирует сменить пол

11.07 / Мнение: О завидной жизни американских бомжей

18.06 / Володин о позиции КПРФ по поправкам к Конституции: Выступили против социальных стандартов

09.05 / Redmi 10X получил блок с четырьмя основными камерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска