Александр Васильев раскрыл секрет популярности звезды сериала “Мажор” Карины Разумовской

23.07.2020, 14:43, Разное

По словам Васильева, оценивать образы Разумовской достаточно

сложно – артистка практически не появляется на светских вечеринках и красных

дорожках. В связи с этим судить о гардеробе Карины Александр не

может.

Впрочем, как заметил историк моды, звезда сериала “Мажор”

частенько принимает участие в фотосессиях. На съемках с артисткой работают

стилисты. Эксперты облачают знаменитость в однотонные наряды. Васильев считает,

что для такой женщины это идеальный вариант. Карина никогда

не выглядит вульгарно.

В одежде актрисы можно заметить “особенности русского вкуса”,

которые проявляются в стремлении носить яркие вещи. Звезде сериала “Мажор”, как

заметил кутюрье, такой стиль к лицу.

Александр Васильев с сожалением отметил, что образам Карины

Разумовской часто чего-то не достает. Артистка практически не носит украшения,

перчатки, сумки. Между тем именно аксессуары акцентируют внимание на

индивидуальности их обладательницы.

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Публикация от Карина Разумовская (@karina_razum) 2 Июл 2018 в 10:40 PDT

Кутюрье подчеркнул, что девушек, по типажу похожих на

Разумовскую, в России много. В этом, по мнению Александра,

кроется секрет популярности звезды сериала “Мажор”. “Зрительницы находят в

госпоже Разумовской некое сходство с собой, какие-то, возможно, общие черты лица”,

– сказал историк моды.