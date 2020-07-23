 

Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов BBC и Радио Свобода

23.07.2020, 14:43, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля на совещании потребовал выдворять журналистов, которые, по его мнению, “призывают к массовым беспорядкам”, передает государственное агентство БелТА.

– Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности, – сказал он. – Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, “Свобода”, “Свободная Европа” и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь.

Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании: “выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы”.

– Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети, – заявил президент Беларуси.

Накануне более 200 журналистов обратились к властям и силовикам Беларуси с требованием остановить преследование СМИ. За два месяца предвыборной кампании в Беларуси во время акций протеста были задержаны десятки журналистов, в том числе сотрудники белорусской службы Радио Свобода в Минске.

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что давление на журналистов усиливается в период каждой избирательной кампании. В этом году власть видит угрозу именно в стримах. Журналисты заявили, что продолжат работу, несмотря на давление.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

20.05 / Вашингтон отреагировал на выход Палестины из соглашений с США и Израилем

09.05 / В Великобритании суточные потери от коронавируса сократились почти вдвое

26.06 / СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

30.06 / Воробьев анонсировал открытие детсадов в Подмосковье

02.06 / Россия обвинила НАТО в проведении «провокационных» военных учений

15.05 / Роскомнадзор потребовал заблокировать новость о смертности от коронавируса, написанную по материалу Financial Times

15.06 / Фигуранта дела о взятке в $6 млн отстранили от работы в киевской налоговой

21.06 / Мишустин постановил распределить более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах

09.07 / В Кремле ответили на вопрос об опубликованной записи «переговоров» Путина и Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска