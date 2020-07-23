Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов BBC и Радио Свобода

23.07.2020, 14:43, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля на совещании потребовал выдворять журналистов, которые, по его мнению, “призывают к массовым беспорядкам”, передает государственное агентство БелТА.

– Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности, – сказал он. – Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды Президента. Что это за отношение к стране? BBC, “Свобода”, “Свободная Европа” и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь.

Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании: “выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы”.

– Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети, – заявил президент Беларуси.

Накануне более 200 журналистов обратились к властям и силовикам Беларуси с требованием остановить преследование СМИ. За два месяца предвыборной кампании в Беларуси во время акций протеста были задержаны десятки журналистов, в том числе сотрудники белорусской службы Радио Свобода в Минске.

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что давление на журналистов усиливается в период каждой избирательной кампании. В этом году власть видит угрозу именно в стримах. Журналисты заявили, что продолжат работу, несмотря на давление.