Как в российских школах прививают чувство патриотизма

23.07.2020, 14:42, Разное

Госдума сразу в двух чтениях приняла президентский закон о воспитательной составляющей образования, направленный на формирование «чувства патриотизма и гражданственности». Что в этом законе и как школьникам прививают патриотизм уже сейчас — в материале МБХ Медиа.

– Воспитывать будем на славных исторических событиях и традициях нашей страны, на нашей великой культуре, на достижениях дня сегодняшнего, — заявил на пленарном заседании председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Принятый закон вступит в силу уже в сентябре. Он вносит изменение в понятие «воспитание», принятое в федеральном законе «Об образовании»: к определению добавили «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». Можно заметить, что новая формулировка перекликается с принятыми поправками к Конституции.

Федеральный закон дополнен также статьей об общих требованиях к организации воспитания учащихся. Предполагается, что воспитание будет введено в образовательные программы в виде отдельных рабочих программ и календарных планов, которые образовательные организации должны будут разработать и утвердить самостоятельно на основе примерных планов Минпросвещения. У организаций будет на это год.

При этом определение «образовательной программы» подразумевает помимо прочего наличие форм аттестации — можно предположить, что воспитание патриотизма будет оцениваться. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов такую вероятность опроверг, уточнив, что уроков и лекций по патриотизму не будет.

– Принятый сегодня закон направлен на реализацию новых норм Конституции, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принять закон предложил в мае Путин. Тогда он говорил что смысл поправок в закон «Об образовании» — «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы».

Уроки патриотизма

В правовом поле патриотическое воспитание молодежи опирается на комплекс федеральных законов, государственных программ, указов президента, среди которых выделяется программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016−2020 годы». Она ориентирована на все возрастные группы населения, но приоритет отдается патриотическому воспитанию детей и молодежи. Среди направлений ее реализации — «повышение роли образовательных организаций, учреждений культуры и СМИ в патриотическом воспитании», «создание условий для развития волонтерского движения», «формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы, работе в правоохранительных органах».

Сейчас в России действует более 22 000 патриотических объединений, клубов и центров, включая детские и молодежные. Основную роль в патриотическом воспитании молодежи, по мнению автора книги «Патриотическое воспитание в современной России» Анны Саниной, продолжают играть российские школы: преподаватели «учат» патриотизму, а администрация «определяет повестку дня патриотического воспитания».

Как проходят уроки патриотизма в школах, рассказывала «Медуза»: в ижевской школе детей заставляли петь гимн и маршировать после уроков, в брянской школе директор рассказывала о высоком рейтинге Путина благодаря его внешней политике, в томской школе детям читали лекцию по противодействию экстремизму. Классные часы о патриотизме проводятся во многих российских школах, школьники принимают участие во разнообразных патриотических акциях, но дело этим не ограничивается — в прошлом году, например, учебник по экономике исключили из федерального перечня учебников, поскольку приведенные в нем вопросы и примеры «не способствуют любви к Родине».

Помимо школ патриотизм прививают в таких общественных организациях, как Российское движение школьников, Юнармия и даже в учреждениях при РПЦ.