«Отложенная беременность»: все что нужно знать о криоконсервации яйцеклеток

23.07.2020, 14:31, Разное



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Возраст и фертильность — у кого какие шансы забеременеть самостоятельно?

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), если женщина не предохраняется в течение 12 месяцев регулярной половой жизни, вероятность наступления составляет:

74% в возрасте до 31 года

62% в 31-35лет

54% в возрасте старше 35 лет

Если женщина пытается забеременеть с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), шансы таковы:

41,5%, в возрасте до 35 лет

32% в 35-37 лет

22% в 38-40 лет

12% в 41-42 года — 12%,

5% в 43-44 года — 5%,

1% в возрасте старше 44 лет

Но при использовании яйцеклеток молодой женщины, вероятность беременности составляет примерно 50% независимо от возраста реципиента. С помощью криоконсервации женщина может заморозить свои яйцеклетки на тот случай, если она по каким-то причинам не планирует беременность, но хочет стать матерью в будущем. Если женщина заморозила свои яйцеклетки в 30 лет и решает родить, например, в 40 лет, ее шансы на успешную беременность сильно повысятся, поскольку она использует биоматериал молодой женщины. А если замороженные яйцеклетки не понадобятся, их можно утилизировать или стать донором для других женщин.

Как происходит криоконсервация ?

Это достаточно простая медицинская манипуляция. Женщине стимулируют овуляцию теми же препаратами, что и в протоколе ЭКО, а затем под наркозом тонкой иглой забирают яйцеклетки из фолликулов. Как правило, здоровой молодой женщине требуется не более одного цикла стимуляции, чтобы получить достаточное количество яйцеклеток — 10-20. Надо понимать также, что одна яйцеклетка не равно один ребенок.

Криоконсервация ооцитов возможна и в естественном цикле, то есть без стимуляции овуляции. В этом случае яйцеклетка будет забираться каждый месяц до тех пор, пока не будет получено адекватное количество биоматериала. Однако этот вариант потребует гораздо больше времени и затрат.

После забора яйцеклеток эмбриологи замораживают их и отправляют в криохранилище, где они будут храниться столько, сколько вы пожелаете. Возможна также процедура заморозки эмбрионов, полученных после оплодотворения яйцеклетки спермой партнера. Этот вариант повышает шансы на успешную беременность, однако в этом случае невозможно поменять биологического отца ребенка.

Воспользоваться своими яйцеклетками вы сможете в любой момент, как только будете к этому готовы. Например, вы захотели стать матерью и у вас не получилось забеременеть естественным путем. В этом случае их размораживают, оплодотворяют спермой партнера или донора, получают эмбрионы и переносят в полость матки. Как правило, в том цикле, где происходит перенос эмбриона, назначаются гормональные препараты.

«Чем раньше вы решите заморозить свои клетки, тем лучше! Отлично, если у вас получится это сделать до 35 лет», – пишет Румянцева.

В московских клиниках средняя стоимость всех манипуляций составляет около 150 тысяч рублей, хранение яйцеклеток обойдется в 1000 рублей в месяц.

Насколько это безопасно?

Татьяна Румянцева подчеркивает, что у каждой медицинской манипуляции есть свои риски. Нет никаких данных о том, что стимуляция овуляции вызывает рак или приближает климакс, но теоретически есть небольшой риск гиперстимуляции яичников, кровотечения или инфекционных осложнений после пункции.

Доподлинно известно, что заморозка яйцеклеток не влияет на их качество и не сказывается на здоровье ребенка, поэтому врачи считают этот способ создания репродуктивной «подушки безопасности» весьма многообещающим.

Кому необходима криоконсервация яйцеклеток?

Эту манипуляцию может сделать любая женщина, которая хочет в перспективе стать матерью и таким образом повысить свои шансы на беременность. Но бывают ситуации, когда женщине необходимо это сделать — например, в случае обнаружения онкологического диагноза. Если у девушки или молодой женщины диагностируют рак, как правило, она думает не о рождении детей, а о спасении своей жизни. Но проблема в том, что после химио- или лучевой терапии чаще всего невозможно забеременеть. Поэтому если женщина очень хочет стать матерью в будущем, ей необходимо обратиться к репродуктологу до начала терапии.

«Ну и напоследок: возможность криоконсервации ооцитов – это не повод откладывать планы на беременность на возраст 40+, потому что в этом возрасте возрастает риск потерь беременности и многих акушерских осложнений. Но это неплохая подстраховка на случай проблем, если сейчас вы здоровы и полны сил, но дети совсем не входят в ваши планы», – информирует Татьяна Румянцева.

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