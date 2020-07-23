Посол РФ вызван в МИД Эстонии

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23.07.2020, 14:30, Новости дня

Российский посол в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики, сообщили в диппредставительстве.

«Встреча состоится во второй половине дня в четверг», – сообщили ТАСС в посольстве.

Ранее в четверг глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика якобы не присоединялась добровольно к СССР. По его словам, подобные заявления «не идут на пользу двусторонним отношениям». Глава внешнеполитического ведомства республики распорядился вызвать в этой связи посла РФ и выразить ему протест.

В тот же день российское посольство в Эстонии опубликовало комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. Москва отметила, что вхождение Прибалтики в состав СССР «не было односторонним и произошло по взаимному согласию».

В заявлении говорилось, что Москва при одобрении руководства республик была вынуждена разместить войска на их территории в июне 1940 года ввиду исходившей от фашистской Германии военной угрозы. В дипведомстве подчеркнули, что сам по себе этот шаг был легитимным и не означал утраты прибалтийскими странами своего суверенитета.

Подавляющее большинство жителей этих государств выразило свое одобрение вхождению в состав Советского Союза на парламентских выборах в 1940 году. Впоследствии подтвердилось, что только СССР помешал осуществится планами Гитлера «по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха».

Тем не менее, в Эстонии звучат враждебные по отношению к РФ заявления. Так, министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от «российской угрозы», чтобы «дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос».





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