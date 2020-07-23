Полиция начала проверку после переодевания мальчиков в платья в детсаду Котласа

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23.07.2020, 14:30, Новости дня

Полицейские города Котлас в Архангельской области проводят проверку в детском саду, где мальчиков переодевали в платья, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В полицию поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, которые попросили провести проверку инцидента в дошкольном учреждении, где воспитатели переодевали мальчиков в платья девочек», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что инцидент произошел еще в 2019 году, но родители тогда не обращались в полицию. После инцидента в произошедшем разбиралась специальная комиссия, воспитателям назначили дисциплинарное наказание.

Некоторое время назад в Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения в детском саду, и родители обратились в правоохранительные органы. Также проверку проводит региональная прокуратура.

В мае сообщалось, что учащимся 7, 8 и 9 классов религиозной школы в восточном Халле в Великобритании задали определить виды порно – дети 11-14 лет должны охарактеризовать понятия «мягкое порно», «хардкор-порно», «транссексуал-порнография» и т.д.





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