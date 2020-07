Глава Шотландии встретила прибывающего в регион Джонсона язвительной шуткой

23.07.2020, 14:30, Новости дня

Первый министр Шотландии Никола Стерджен опубликовала язвительную запись в соцсетях по поводу визита в регион премьера Бориса Джонсона.

«Я приветствую премьер-министра в Шотландии. Одним из ключевых аргументов в пользу независимости является возможность Шотландии самостоятельно принимать решения, а не жить в будущем, которое определяется политиками, за которых мы не голосовали и которые ведут нас по пути, который мы не выбирали. Его присутствие подчеркивает это», – написала она в Twitter.

Стерджен опубликовала также карикатуру из газеты Times. На ней премьер бежит к главе Шотландии с приветствием по слову union (союз), которое разваливается. «Я здесь, чтобы помочь», – говорит на карикатуре премьер, на что Стерджен отвечает, что он «уже помогает».

«Настроение моего предыдущего твита точно проиллюстрировано карикатурой Times», – сообщила Стерджен.

The sentiment of my last tweet neatly illustrated in today’s @thetimes cartoon pic.twitter.com/8rC84Ga6As

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 23, 2020

Джонсон приедет в Шотландию впервые с начала пандемии, передает РИА «Новости».

В декабре Борис Джонсон заявил, что по-прежнему выступает против повторного референдума о независимости Шотландии.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства, однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о намерении Шотландии выйти из ЕС на фоне Brexit.