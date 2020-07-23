Эксперт рассказала, на чём стоит сосредоточиться России в Арктике

23.07.2020, 14:30, Разное

России в Арктике стоит сосредоточиться на решении проблем, связанных с инфраструктурой, привлечением инвестиций и развитием малого бизнеса. Об этом пояснила эксперт в сфере безопасности и геополитики Севера Марина Минина.

По мнению специалиста, международное сотрудничество в Арктике является важным аспектом для развития данного региона, в особенности во время тянущегося кризиса и имеющихся экономических санкций. Минина предложила сосредоточить внимание на внутренних вопросах, относящихся к постепенному износу оборудования, которое начали эксплуатировать около полувека назад. В результате могут происходить катастрофы техногенного характера.

Исходя из этого, она предложила начать вкладываться в переоборудование производственного потенциала, сооружение объектов социального значения, повышение уровня жизни жителей Севера. Очень важной оказалась и помощь, направленная на малый и средний бизнес в Арктике.

Эксперт также подчеркнула: сотрудничество с соседними странами является выгодным для всех сторон. В связи с этим, необходимо брать пример с Финляндии, Швеции и Норвегии по части переработки отходов, отслеживания экологической обстановки, покрытия дальних областей спутниковой связью и высокоскоростным доступом в Интернет . Об этом сообщает ПолитЭксперт.