 

Эксперт рассказала, на чём стоит сосредоточиться России в Арктике

23.07.2020, 14:30, Разное

России в Арктике стоит сосредоточиться на решении проблем, связанных с инфраструктурой, привлечением инвестиций и развитием малого бизнеса. Об этом пояснила эксперт в сфере безопасности и геополитики Севера Марина Минина.
По мнению специалиста, международное сотрудничество в Арктике является важным аспектом для развития данного региона, в особенности во время тянущегося кризиса и имеющихся экономических санкций. Минина предложила сосредоточить внимание на внутренних вопросах, относящихся к постепенному износу оборудования, которое начали эксплуатировать около полувека назад. В результате могут происходить катастрофы техногенного характера.

Исходя из этого, она предложила начать вкладываться в переоборудование производственного потенциала, сооружение объектов социального значения, повышение уровня жизни жителей Севера. Очень важной оказалась и помощь, направленная на малый и средний бизнес в Арктике.

Эксперт также подчеркнула: сотрудничество с соседними странами является выгодным для всех сторон. В связи с этим, необходимо брать пример с Финляндии, Швеции и Норвегии по части переработки отходов, отслеживания экологической обстановки, покрытия дальних областей спутниковой связью и высокоскоростным доступом в Интернет . Об этом сообщает ПолитЭксперт.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Стычка в Сирии: российские военные заблокировали американцев

19.05 / Мнение: Нео-луддизм

12.01 / Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану

26.06 / Мнение: Европа привычно лицемерит

25.05 / Принц Гарри помирился с другом после конфликта из-за Меган Маркл

07.06 / “Тронута до слез”: дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

09.05 / Заткнувшая рот поклонникам Волочкова вызвала недоумение кривым шпагатом

22.05 / Оркестр и коронавирусный этикет: Ева Лонгория и Хосе Бастон с размахом отметили четвертую годовщину свадьбы

29.06 / Ливия: Зачистка российских наемников стала необходимостью

29.06 / Меган Маркл и принц Гарри поддержали 18-летнюю жертву расистского нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска